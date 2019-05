Le Congrès de médecine d’urgence en région, toujours d’actualité

Les Escoumins – Ce sont plus de 200 médecins, résidents et professionnels de la santé qui sont attendus au 15e Congrès de médecine d’urgence en région qui se tiendra du 4 au 7 septembre prochain aux Escoumins. Depuis le 8 mai, les participants peuvent s’inscrire en ligne en vue de l’événement qui s’adresse aux médecins et aux résidents qui exercent dans de petites salles d’urgence, principalement en région.

« L’événement initié par les médecins des Escoumins est l’occasion pour les participants de maintenir leurs compétences et de partager leurs trucs pour assurer des soins de santé optimaux à la population », précise par voie de communiqué, la responsable des communications, Catherine Crépeau.

Le congrès se distingue notamment au niveau des ateliers pratiques offerts qui permettent aux participants de répéter des techniques qui ne font pas partie de leur quotidien, mais qui peuvent sauver des vies.

« Dans la plupart des régions, il y a peu ou pas de spécialistes et ce sont les médecins de famille qui tiennent les urgences, c’est donc important qu’ils soient extrêmement compétents et le congrès est là pour les aider en leur donnant l’occasion de pratiquer des gestes qu’ils n’appliquent pas au quotidien ou d’adapter leurs techniques à des situations où les équipes sont réduites et les équipements pas toujours accessibles », explique le Dr Guillaume Lord, médecin de famille au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, installation Les Escoumins, et coprésident du comité scientifique du congrès.

Programmation

Pour son 15e anniversaire, le congrès revient avec des classiques comme les ateliers sur cadavres, le transfert des patients et les dernières directives en matière de réanimation, ainsi que des ateliers en petits groupes adaptés à la réalité et aux moyens des régions. Quant aux grandes conférences, elles s’attachent à l’actualité avec des thèmes comme les soins palliatifs à l’urgence, les drogues émergentes et les urgences climatiques à l’urgence.

Le programme comprend aussi une sortie sur le fleuve à la rencontre des baleines et, comme un clin d’œil à sa première édition, une activité de plongée sous-marine pour les participants à l’atelier sur l’hypothermie et la noyade.

La pratique en région

Le congrès est aussi l’occasion de démontrer aux résidents et aux jeunes médecins que la pratique en région est une expérience stimulante et enrichissante. C’est d’ailleurs pour attirer des collègues tout en répondant à leur besoin de formation continue que les médecins alors en poste aux Escoumins, avaient lancé l’événement il y a 15 ans.

«Nous voulons montrer que la pratique en région est souvent plus diversifiée qu’en ville et que la vie loin des grands centres présente des avantages», indique le Dr Rémi Mercier, médecin de famille au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, installation Les Escoumins, et coprésident du comité scientifique. Et la stratégie a payé, ajoute-t-il, « puisque plus d’une dizaine de médecins sont venus exercer aux Escoumins après avoir assisté au congrès. Et la Haute-Côte-Nord n’est pas la seule région à avoir bénéficié des retombées du congrès sur le plan du recrutement ».

Le comité scientifique du congrès est formé des docteurs Guillaume Lord et Rémi Mercier, coprésidents, ainsi que Jonathan Aubert, Claude Déry, Francine Déry et Myriam Tardif-Harvey, tous médecins de famille au CISSS Côte-Nord, installation Les Escoumins.