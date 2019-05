Congrès des membres à Forestville – Le Conseil central Côte-Nord-CSN mise sur la force de son organisation

Forestville – Le Congrès du Conseil central Côte-Nord – CSN s’est amorcé le 14 mai dernier à Forestville. Sur le thème de la vie syndicale, l’événement a permis aux membres de se pencher sur les enjeux des écarts de richesse, de la pénurie et la rareté de la main-d’œuvre ainsi que la condition féminine.

Le président du Conseil central Côte-Nord Guillaume Tremblay, a rappelé la force de son organisation qui jouit d’une présence nord-côtière de plus de 50 ans avec ses 5 500 membres qui œuvrent dans divers secteurs d’activités, regroupés dans plus de 50 syndicats.

« Être à la CSN, c’est aussi vouloir un monde plus juste, plus équitable et d’avoir des préoccupations environnementales. C’est aussi faire des luttes qui dépassent celles des relations de travail », a-t-il ajouté.

Ce dernier a également fait le souhait que ce rassemblement se traduise par une prise de conscience des membres quant au pouvoir d’action qui leur est dévolu à titre de citoyens et citoyennes.

« Malgré qu’on soit en 2019, nous avons toujours beaucoup de travail à faire sur les questions d’équité homme/femme, de la conciliation travail/famille et de la violence conjugale. » a-t-il rajouté.

Parmi les conférenciers de marque, nuls autres que Natasha Kanapé Fontaine, poète, militante innue et comédienne a parlé des inégalités hommes/femmes, alors que Laurent Ferrier, du département de technologie de maintenance industrielle du Cégep de Sept-Îles, a traité de la Révolution industrielle 4.0 et comment les grands changements technologiques de notre époque modifient le monde du travail. Christian Nadeau, professeur de philosophie à l’Université de Montréal, animait une conférence et un atelier sur la vie syndicale, tandis qu’Alain Deneault, auteur et philosophe québécois, a fait la démonstration de l’impact majeur des paradis fiscaux sur les inégalités économiques et comment elles se manifestent dans notre région.