Portneuf-sur-Mer adopte une politique écoresponsable

Portneuf-sur-Mer – La municipalité de Portneuf-sur-Mer est la première localité nord-côtière à bannir l’utilisation du plastique à usage unique lors des événements de son initiative et dans ses immeubles. Telle est la décision des élus adoptée en assemblée régulière le 8 mai dernier.

Les élus municipaux concrétisent ainsi l’engagement de la Municipalité à protéger l’environnement en tant que bien collectif en abolissant l’utilisation des assiettes de plastique et des bouteilles d’eau à usage unique.

Cette décision écoresponsable est la suite logique des intentions du conseil municipal qui songeait depuis un bon moment à prendre position dans la gestion des matières résiduelles sur son territoire tout en donnant l’exemple à ses citoyens.

« On le sait la gestion des matières résiduelles prend de plus en plus d’espace sur le territoire de la Haute-Côte-Nord et l’environnement est un sujet d’actualité qui ne s’essoufflera pas. Portneuf-sur-Mer veut prendre sa place dans cette dynamique et montrer à ses citoyens qu’on ne fait pas que parler, on agit. » affirme le maire Gontran Tremblay qui estime les coûts rattachés à cet engagement à moins de 500 $ par année.

Un réflexe à initier

« Le défi ce n’est pas le coût, mais plutôt la mise en place des actions et l’installation du réflexe par nos bénévoles et employés. » mentionne Simon Thériault directeur général de la Municipalité.

Dans cette optique avant-gardiste, les élus travaillent sur un projet de règlement qui devrait être déposé avant la fin de 2019. Ce dernier fera la promotion de l’utilisations des matières biodégradables et recyclables auprès des différents services de restauration de la localité.