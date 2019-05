Longue-Rive se joint au rassemblement On jase-tu?

Longue-Rive – Afin de briser l’isolement social des aînés, le Carrefour action municipale et famille (CAMF), invitait toutes les municipalités du Québec à se joindre au plus grand rassemblement intergénérationnel au Québec, On jase-tu? Sur la Côte-Nord, seules les localités de Rivière-au-Tonnerre et Longue-Rive ont participé à cette grande opération tenue le 4 mai dernier.

L’objectif ultime, battre le record du monde du nombre de gens qui prennent un café au même moment, à travers tout le Québec.

Pour se faire, les localités étaient invitées à organiser une activité le samedi 4 mai en après-midi, permettant aux personnes seules de sortir de chez-elles pour jaser autour d’un café et pâtisseries (offerts par le restaurant Mc Donald’s de Forestville).

« L’idée était de planifier une activité axée sur le partage et l’échange », explique Doreen Assaad, présidente du Carrefour action municipale et famille.

À Longue-Rive, trois organismes ont répondu à l’invitation de Caroline Hovington, coordonnatrice aux loisirs communautaires: une salade de fruits offerte par la Maison des jeunes, un jeu de poche organisé par le Club FADOQ et jeux de cartes et de société avec la Maison de la Famille étaient au programme.