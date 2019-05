Tadoussac – Rassembler les amateurs et passionnés de culture, d’histoire et de patrimoine maritime le temps d’un seul et unique rendez-vous, tel est l’objectif de La culture maritime dans le hublotde de Partons la mer est belle.ca. La première édition est prévue les 14-15-16 juin à l’Hôtel Tadoussac, sur le thème .

Les participants pourront assister à neuf conférences données par des passionnés en la matière. Parmi les sujets abordés: Les bateaux blancs de la CSL, Les épaves de Charlevoix ou encore Les corsaires du Saint-Laurent.

Programmation étoffée

« Des visites libres sont prévues dans les villages des Escoumins, Les Bergeronnes et Tadoussac, dont certaines généralement inaccessibles au public », ajoute Caroline Fortier, promoteur de l’événement.

Également au programme, visites guidées à la station de pilotage de l’Administration de pilotage des Laurentides, au Centre de services de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne, aux nouveaux navires de la traverse de Tadoussac – Baie-Ste-Catherine de la Société des traversiers du Québec (STQ) et au navire de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne.

« C’est agréable et rassurant de constater que la région se mobilise derrière cet événement à saveur maritime. Nous avons besoin de se faire rappeler cette partie de nos racines, car nous, les Québécois, sommes venus de la mer », rappelle madame Fortier.

Conférenciers triés sur le volet

Des billets V.I.P. sont en prévente jusqu’au 30 mai et il est possible de se procurer un billet pour la double conférence qui aura lieu le samedi 15 juin à 19 h 30. Les conférenciers invités sont Hubert Desgagnés, retraité de la Garde côtière canadienne qui partagera la devise des équipes de recherches et sauvetages, et présentera les naufrages de la fin du siècle dernier ayant contribué au perfectionnement des règles de sécurité sur notre fleuve. Il traitera entre autres des naufrages du Tritonica, de l’Aigle d’Océan et du Fort Albany. En seconde partie, Barbara Pouliot, présentera en toute première, son documentaire intitulé Faux Départ : l’incident du Fort William. Elle démystifiera le chavirement soudain de ce navire survenu dans le port de Montréal en 1965. Ayant fait 5 victimes, cette tragédie, dont son père fut l’un des survivants, a laissé des traces significatives à ce jeune officier de navigation.

Une porte ouverte aura lieu le samedi après-midi 14 h, le temps d’une conférence gratuite sur les corsaires du Saint-Laurent, ces pirates méconnus de notre histoire. Les familles sont les bienvenues à cette partie de l’événement. À la suite de la conférence, il sera possible de rencontrer les exposants.

Pour davantage de détails, la programmation complète et pour l’achat de billets, consulter le: www.partonslamerestbelle.ca/evenement2019.