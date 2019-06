Le CFP de l’Estuaire remporte un prix d’excellence

Baie-Comeau – Le Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire a remporté jeudi dernier à Sherbrooke, le Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) dans la catégorie Formation professionnelle, pour son projet de transport. Inauguré le 19 février dernier, ce projet unique et novateur vise à éliminer les barrières de territoire et à favoriser l’accessibilité à l’offre de formation du CFP de l’Estuaire.

C’est sous le thème L’école publique riche de sa diversité et sous la présidence d’honneur de l’athlète paralympique Benoît Huot que se déroulait cette année le concours des Prix d’excellence de la FCSQ. Cette distinction, qui vise à souligner et promouvoir le travail remarquable réalisé dans les commissions scolaires de la province, souhaitait cette année mettre en lumière les initiatives des commissions scolaires encourageant l’épanouissement des élèves, favorisant l’intégration et l’inclusion, offrant un environnement sain, combattant les préjugés, incitant à la mixité et permettant à chacun d’atteindre son plein potentiel. Au total, c’est plus d’une soixantaine de candidatures qui ont été présentées au jury.

« Fière de cet honneur qui rejaillit sur notre organisation et lui permet encore une fois de rayonner à travers la province, la direction de la Commission scolaire de l’Estuaire tient à adresser ses plus sincères félicitations aux intervenants et partenaires impliqués dans le projet de transport du CFP de l’Estuaire instauré en début d’année 2019 », a mentionné par voie de communiqué, Patricia Lavoie responsable des communications à la CSE.

Un projet, plusieurs objectifs

Ce service de transport permet désormais le déplacement quotidien de la clientèle sur l’ensemble du territoire, que les formations soient offertes à Baie-Comeau ou à Forestville.

Le projet poursuit plusieurs objectifs : encourager la persévérance scolaire, contrer le décrochage en facilitant l’accès à la formation professionnelle, mais aussi à la formation générale aux adultes ainsi qu’aux formations adaptées élaborées par le CFP de l’Estuaire.

« En assurant l’accessibilité et en augmentant l’offre de formation, le CFP s’engage également à soutenir le développement et la diversification économique de la Côte-Nord tout en contribuant à contrer la pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs domaines dont la santé, la foresterie, le tourisme et la restauration, notamment », ajoute madame Lavoie.

Une vitrine pour les gagnants et la qualité du réseau public d’éducation

Dans une perspective de valorisation de l’école publique et des commissions scolaires récipiendaires, le gala des Prix d’excellence a été diffusé en direct sur Facebook Live, le 30 mai et sera disponible sur le site Internet et les médias sociaux de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Des vidéos de chacun des projets primés ainsi que des entrevues réalisées avec les gagnants durant le gala sont également accessibles sur le site de la FCSQ. Finalement, les lauréats feront l’objet d’une publication spéciale à la rentrée 2019.

C’est la cinquième fois que la Commission scolaire de l’Estuaire est récompensée dans le cadre du Concours des prix d’excellence de la FCSQ qui avait honoré le Boréal Loppet de Forestville en 2008 avant de décerner une mention spéciale au projet InnuRassemble en 2012, de couronner la Semaine des choix lors de l’édition 2014 puis le projet Nourris ton cerveau en 2017.