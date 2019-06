Les Talents de la Côte impressionnent

(S.K.) – Le concours Les Talents de la Côte, organisé par la Télévision du Littoral dans le cadre des Festivités du 75e anniversaire, a permis d’élire trois gagnants dans les différentes catégories. L’événement tenu sur la glace du complexe Guy-Ouellet le 18 mai, était animé par Brigitte Savard et avait comme artiste-invitée, Cassandra Montreuil.

Les gagnants

Noa Lapointe a été choisi coup de cœur du public alors que Stéphane Tremblay et Ariane Mazerolle ont remporté la catégorie adultes et 18 ans et moins.

Les gagnants ont remporté 500 $ chacun.