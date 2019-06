Une compétition relevée au championnat régional d’athlétisme

Sept-Îles – Il s’est gagné plusieurs médailles les 25 et 26 mai à la piste Guillaume Leblanc de Sept-Îles, lieu du Championnat régional d’athlétisme du RSEQ Côte-Nord. Des médailles individuelles et de relais aux différentes épreuves de courses, de sauts et de lancers qui ont procuré de précieux points aux entités écoles.

La compétition qui a réuni près de 550 jeunes du primaire et du secondaire de partout sur la côte; de Tadoussac à Blanc-Sablon, en passant par Fermont, a couronné des écoles championnes dans huit catégories.

Cinq des huit bannières ont pris la direction de Baie-Comeau. L’école Leventoux a vu ses élèves-athlètes mettre la main sur les deux de la catégorie moustique. Ceux de la polyvalente des Baies ont décroché celle du cadet masculin et les deux du juvénile.

La performance des athlètes baie-comois de ces deux établissements, combinée à celles des jeunes des autres catégories, ont permis à ces deux écoles de remporter le trophée « Yvette Cyr » tant pour le primaire que pour le secondaire.

Deux des trois autres bannières du Championnat régional ont quitté Sept-Îles par avion. Elles ont été gagnées par les porte-couleurs de la Commission scolaire du Littoral dans le benjamin féminin et le cadet féminin. Le Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier accrochera dans ses murs celle du benjamin masculin.

Haute-Côte-Nord

Malgré qu’aucune école n’ait rapporté de bannière, la Haute-Côte-Nord fut très bien représentée à Sept-Îles.

Parmi les performances individuelles, mentionnons entre autres, celle de Laurence Foster de l’école St-Luc, qui a rapporté 3 médailles d’argent (course 80 mètres, saut en longueur et lancer du poids). Dans le cadet féminin, Mégane Lavoie de la polyvalente des Rivières de Forestville a remporté l’or, l’argent et le bronze respectivement au saut en longueur, à la course du 100 mètres et à la course à obstacles 80 mètres. De la polyvalente des Berges, Victoria Hovington a elle aussi réussi un triplé, soit l’or au saut en longueur chez les juvéniles, l’argent à la course du 100 mètres et le bronze au 200 mètres. Également représentant de la poly des Berges, Jérémie Larouche s’est brillamment distingué avec une récolte de quatre médailles. Il a remporté trois médailles d’argent, soit au saut en hauteur et aux épreuves de courses 100 mètres et 200 mètres chez les cadets ainsi que le bronze au saut en longueur.