Un projet du CPE La Giroflée obtient l’aval du ministère de la Famille

Forestville – Le bureau coordonnateur du CPE La Giroflée a reçu une aide financière de 25 000 $ du ministère de la Famille, dans le cadre d’un appel de projets visant à soutenir la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance en milieu familial. Quatre bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial de la Côte-Nord se partageront une somme de 91 000 $.

Le ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, en a fait l’annonce il y a deux semaines, au nom du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

« Il me fait plaisir d’annoncer la mise en œuvre de projets qui amélioreront la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance. Pour la région de la Côte-Nord, cette aide financière permettra d’offrir aux enfants des milieux encore plus stimulants où ils pourront s’enrichir et s’amuser. Je tiens à remercier les éducatrices en milieu familial qui, grâce à leur travail, favorisent le développement de nos enfants. », a-t-il mentionné par voie de communiqué.

Le CPE Picassou de Havre-Saint-Pierre recevra 16 180 $ afin de pérenniser les acquis des projets précédents, le CPE Magimuse de Ragueneau s’est vu octroyer une aide financière de 25 000 $ pour son projet Observer et s’outiller, pour un changement durable des pratiques tandis que le CPE Sous le bon toit de Sept-Îles, obtiendra près de 25 000 $ pour le projet Tous en mouvement, toujours actifs!

Le bureau coordonnateur du CPE La Giroflée a présenté un projet intitulé Appropriation de la qualité des services éducatifs en milieu familial.

Cette aide financière découle d’un montant total de près de 3 M$ qui permettra la réalisation de 133 projets, répartis dans toutes les régions du Québec.