Les Escoumins et Essipit se connectent au Circuit électrique

Les Escoumins – La municipalité des Escoumins, le conseil de la Première Nation innue d’Essipit ainsi que le Circuit électrique d’Hydro-Québec ont procédé à l’inauguration officielle des deux nouvelles bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques le 4 juin dernier. Celles-ci sont offertes en partenariat avec le ministère des Transports dans le cadre des initiatives des villages-relais.

Les deux bornes électriques sont situées au 147 rue St-Marcellin ouest, à proximité de la poissonnerie des Escoumins et aux abords de la promenade. Cette nouvelle installation d’Hydro-Québec, visant à permettre aux conducteurs de voitures électriques de bénéficier d’un nouveau point de service de recharge sur la Côte-Nord, a été soutenue par une aide financière de 34 500 $ octroyée par le ministère des Transports. Ce projet s’insère au niveau de la mesure de soutien à l’implantation de bornes de recharge rapide le long des principaux axes routiers financée par le Fonds Vert.

La collaboration de la communauté innue d’Essipit a également permis l’implantation de ces bornes avec un appui financier partageant à parts égales avec la municipalité la contribution de 8 000 $ provenant du milieu. Mentionnons que les travaux d’électricité et l’installation ainsi que le raccordement des bornes de recharge ont été entièrement réalisés par Les Entreprises Carl Brassard, un entrepreneur local. Ce sont des bornes rapides de 50 kilowatts qui permettent la recharge simultanée de deux véhicules et chacune permet généralement de recharger la batterie d’une voiture à 80% en 20 à 30 minutes.

Se démarquer dans le Circuit électrique

« Soucieuse d’encourager les comportements écoresponsables, la municipalité des Escoumins est très heureuse de souligner la mise en service de deux bornes de recharge rapide. À titre de village-relais, ce nouveau service nous permet de bonifier nos infrastructures d’accueil touristique tout en contribuant au développement durable », mentionne André Desrosiers, maire des Escoumins. Rappelons que le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. De plus, on compte actuellement plus de 45 000 véhicules électriques immatriculés au Québec et le Circuit électrique offre plus de 1 800 bornes, dont 180 à recharge rapide. Depuis son inauguration, quelque 325 partenaires privés et institutionnels se sont joints au Circuit électrique, et le réseau compte maintenant plus de 38 000 membres.