Prix Coup de cœur Bel Âge magazine pour Micheline Anctil

Forestville – Micheline Anctil, mairesse de la Ville de Forestville est la personnalité s’étant illustrée dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés. Le Prix Coup de cœur Bel Âge magazine 2019 lui a été décerné le 30 mai lors du colloque du Carrefour action municipale et famille (CAMF).

L’engagement soutenu de cette dernière envers les personnes aînées, notamment dans le cadre de son implication à titre de présidente de la Table régionale de concertation des aînés et mairesse de Forestville, lui ont valu cette reconnaissance. Le Carrefour action municipale et famille a souligné les qualités de visionnaire et rassembleuse de madame Anctil. « Elle est habitée par la profonde conviction, qu’ensemble, et à travers les générations, il est possible de progresser » peut-on lire dans le libellé annonçant le Prix Coup de cœur Bel Âge magazine 2019.

Mission du Carrefour

Le Carrefour s’engage auprès des municipalités, en collaboration avec les associations, les organismes et les partenaires du milieu, à offrir des services d’accompagnement stratégiques dans le but de développer des milieux de vie qui assurent le bien-être des familles, la conciliation travail-famille, l’épanouissement et la réussite des jeunes, ainsi que le vieillissement actif.

Organisme à but non lucratif engagé dans la promotion, la mise en œuvre, l’accompagnement et le suivi des politiques familiales municipales (PFM), le Carrefour a aussi le mandat, depuis 2008, d’appuyer les communautés désirant entreprendre une démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

« Je rêve d’une Côte-Nord amie des aînés », a mentionné l’élue lors de la séance municipale du 11 juin dernier.