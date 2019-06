La pêche au bar rayé est autoriséedans certaines régions

Forestville – Depuis le 15 juin et ce jusqu’au 31 octobre 2019, la pêche au bar rayé est permise dans la plupart des rivières qui se déversent dans la zone 21, à l’est d’une ligne reliant Forestville ( à la hauteur de l’île de Patte de lièvre) à Rimouski (à la hauteur de la pointe Santerre).

Cette décision fait suite à une consultation réalisée en 2018 auprès des partenaires fauniques du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et des communautés autochtones concernées en raison de l’augmentation de l’abondance et de la répartition de la population de bars rayés du sud du golfe du Saint-Laurent.

La population de bars rayés du sud du golfe du Saint-Laurent a connu une importante expansion démographique, alors que celle du fleuve Saint-Laurent est protégée par la Loi sur les espèces en péril du Canada. Voilà la raison pour laquelle la pêche au bar rayé est interdite ailleurs que dans les secteurs de pêche mentionnés plus haut (voir carte ci-contre).

Les modalités indiquent l’utilisation maximale de trois hameçons simples sur une même ligne, seuls des leurres artificiels sont autorisés (appâts naturels interdits) et la limite de prise quotidienne et de possession est de trois bars rayés dont la longueur totale se situe entre 50 et 65 cm.

Selon le MFFP, les bars rayés se trouvant au Québec appartiennent à deux populations distinctes, soit celle du sud du golfe du Saint-Laurent et celle du fleuve Saint-Laurent.