Le CJE HCN se prépare aux nouveaux défis

Les Bergeronnes – Expériences et formations permettant à l’équipe de consolider son expertise, de nouveaux défis en immigration et en éducation financière, voilà les grandes lignes du rapport annuel du Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord 2018-2019, tel que dévoilé en assemblée générale annuelle le 10 juin.

Sous le signe de la continuité, l’équipe du CJE HCN mène toujourssa barque rondement et ne ménage pas les efforts pour faire connaître les services du Carrefour jeunesse-emploi auprès des organismes, des entreprises et des intervenants « afin de rejoindre le maximum de la clientèle visée par nos différents programmes », dit la directrice générale Hélène Simard.

La cohésion de l’équipe de travail du CJE HCN est indéniable. Le maillage entre les responsabilités de chaque employée adapté aux différents programmes offerts, sont un atout aux retombées certaines pour la clientèle visée. « Grâce à vous, le CJE réalise de magnifiques projets et permet un accompagnement à la clientèle sans pareil », a félicité la présidente du CJE, Véronique Côté.

Profil de la clientèle

Bien que les Services d’aide à l’emploi (SAE) et du Créneau carrefour jeunesse (CCJ) s’adressent respectivement aux jeunes âgés de 16 à 35 ans (SAE) et à ceux âgés de 15 à 29 ans (CCJ), 58 % de la clientèle qui se prévaut de ces services est âgée entre 16 et 20 ans alors que les 12 à 15 ans comptent pour 19 % des jeunes concernés.

La clientèle provient de Forestville à 57 %, de Longue-Rive à 12 % et des Escoumins à 10 %. Les autres localités du territoire, soit Sacré-Cœur, Tadoussac, Les Bergeronnes, Portneuf-sur-Mer et Colombier, se partagent les 21 % restants. « Ce sont 27 jeunes distincts qui ont été accompagnés avec des Services d’aide en emploi et 105 jeunes qui ont participé aux services du Créneau carrefour jeunesse », ajoute Caroline Bergeron, conseillère en emploi.

Le programme d’éducation financière de Desjardins, Mes finances, mes choix, a été mis en œuvre pour une première fois au cours de la dernière année. Rendu possible grâce à la collaboration des Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent et du Centre de La Haute-Côte-Nord, celui-ci s’est concrétisé par la tenue de 19 ateliers d’environ deux heures offerts à plus de 200 jeunes. « Ce programme existait dans les autres carrefours et pour nous c’était une première. Nous allons se déployer un peu plus dans les communautés l’an prochain », a précisé Myriam Lévesque, intervenante jeunesse.

L’aventure 2019-2020

« La rareté de la main-d’œuvre est un enjeu majeur sur notre territoire qui a des répercussions sur nos différentes clientèles, a dit Hélène Simard. L’équipe restera à l’affût des nouvelles idées et en travaillant avec les partenaires du territoire, elle contribuera au développement du potentiel de nos jeunes».

Les services d’aide à l’emploi seront bien sûr reconduits alors que ceux du Créneau carrefour jeunesse seront réalisés avec plus d’aisance, notamment au niveau de la persévérance scolaire, puisque la façon de faire sera différente.

Le nouveau service mis sur pied en collaboration avec la MRC, Destination HCN, prendra définitivement son envol cette année, de même que le programme Réussir l’intégration.

Les états financiers du Carrefour jeunesse-emploi ont été livrés par Élise Guignard, comptable professionnelle agréée de la firme Mallette S.E.N.C.R.L. du Saguenay.

Sommairement, les postes budgétaires suivent les années et se modulent aux projets qui prennent fin alors que d’autres s’ajoutent. En comparaison avec l’an dernier, les salaires et charge sociales ont entraîné des charges de 290 640 $ en 2018-2019, alors qu’elles furent de 324 464 $ en 2018-2019, en raison de quelques départs et absences au cours du dernier exercice.

Kevin Henderson des Escoumins a été reconduit au siège citoyen numéro 5, de même que Christina Tremblay au siège numéro 1- jeunes 18 à 39 ans. Gessyca Massé a accepté le siège numéro 4, occupé auparavant par Audrey Gagné.