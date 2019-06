Le Festival de la Chanson reçoit 164 000 $ du fédéral

À l’occasion du cocktail d’ouverture du 36e Festival de la Chanson de Tadoussac (FCT), Développement économique Canada (DEC) confirme une aide financière de 163 520 $ issue du Programme de développement économique du Québec.

C’est le député d’Avignon-La Mitis-Matane-Matépédia Rémi Massé, de passage à Tadoussac pour officialiser l’annonce au nom du ministre responsable de DEC, Navdeep Bains.

Cette aide financière non remboursable permettra « au plus grand des petits festivals », de déployer sa stratégie de mise en valeur afin de rejoindre les touristes européens et américains.

La contribution du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à l’équipe du FCT d’organiser des événements promotionnels et des missions exploratoires destinés aux journalistes et aux décideurs, de faire du placement publicitaire, de développer des outils promotionnels ainsi que des applications mobiles et du marketing électronique.

Cette année, ce sont près de 40 artistes de l’Europe, du Québec et des autres provinces qui se produiront sur l’une des 14 scènes dispersées dans le village, et ce jusqu’à dimanche.