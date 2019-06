Le Centre des Femmes s’inscrit dans les festivités du 75e

Forestville – Le Centre des Femmes de Forestville a décidé d’embarquer dans le train des festivités du 75e anniversaire de Forestville. L’équipe dynamique du centre, a donc initié une journée culturelle qui culminait avec le dévoilement de deux projets distincts.

En guise de lancement à cette journée culturelle tenue le 19 juin, les participantes ont eu droit à une rencontre privée avec l’artiste peintre Linda Isabelle, qui dans sa grande générosité, a transmis sa passion pour son art.

Cette rencontre fut suivie d’une visite des locaux de la Télévision du Littoral, où l’équipe en place a partagé les secrets qui se cachent derrière la caméra et de leur mandat d’informer la communauté.

« Certes, il y a eu des bâtisseurs oui, mais qu’est-ce qui a fait que Forestville est ce qu’elle est aujourd’hui, c’est tout le monde qui est passé depuis le début. Et indéniablement, le Centre des Femmes de Forestville et les femmes ont grandement participé à la vie et le développement de notre communauté », a dit Céline Casey, coordonnatrice du Centre des Femmes et nouvellement élue vice-présidente de l’organisation provinciale L’R des Femmes.

En point de presse animé par Sylvie O’Connor, intervenante communautaire, les six femmes bénévoles qui ont participé aux deux projets ont dévoilé le banc et la symbolique de la fresque réalisée par Brenda Tremblay. Placés près de l’entrée du Centre, ils invitent les femmes à s’y asseoir, prendre une pause pour regarder le chemin parcouru et la route devant, puisqu’il y a amplement place au progrès. « Vous êtes chez-vous au Centre des Femmes, voilà ce que signifie le banc et la fresque symbolise les 75 ans de la Ville de même que la présence du Centre depuis près de 40 ans », ajoute madame O’Connor.

À titre de second projet, la création de rondins de bois faits mains, sur lesquels sont indiquées différentes valeurs qui animent le Centre des Femmes ainsi que les coordonnées de l’établissement.