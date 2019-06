Les fermières tissent des liens avec les élèves de l’école Mgr-Bouchard

Portneuf-sur-Mer – Dans le cadre d’un projet encouragé financièrement par le conseil des maires de la Haute-Côte-Nord, le Cercle des fermières de Portneuf-sur-Mer a proposé des ateliers d’initiation au tissage à tous les élèves de l’école primaire Mgr-Bouchard.

Le Cercle des fermières de Portneuf-sur-Mer proposait déjà gracieusement depuis quelques années, des ateliers aux jeunes de l’école.

« Cette année, nous avons proposé un projet à la MRC et ils ont accepté de contribuer, alors nous avons acheté du matériel et les jeunes ont réalisé divers articles dont des sacs et des couvertures », relate Céline Deschênes Fortin, membre du Cercle des fermières.

L’aide financière de 2 533 $ a été rendue possible grâce à l’Entente de développement culturel dans le programme Aide au patrimoine. « L’objectif est d’initier des jeunes au tissage sur métier, en leur donnant des ateliers tout au long de l’année scolaire. On voulait offrir une activité aux jeunes tout en leur transmettant un savoir-faire en patrimoine immatériel », précise lMarie-France Bélanger, conseillère en développement culturel et touristique à la MRC, qui souligne que c’est un projet collectif puisque le club FADOQ ainsi que les Chevaliers de Colomb ont également contribué au projet.

De novembre 2018 à mai 2019, les 23 élèves de l’école ont suivi des ateliers par petits groupes, dispersés sur les quatre métiers à tisser de l’organisme et grâce aux responsables du Cercle des fermières qui ont mené ce projet d’un bout à l’autre, soit mesdames Liliane Tremblay, Céline Deschênes Fortin, Réjeanne Lavoie et Cécile O’Connor.