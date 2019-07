Le club d’athlétisme se signale à Thetford Mines

Baie-Comeau – Le club d’athlétisme de Baie-Comeau avait délégué une quinzaine d’athlètes récemment à Thetford Mines pour prendre part à la compétition Ian Hume. Cinq porte-couleurs du club ont grimpé sur la plus haute marche du podium.

La performance la plus reluisante du lot revient assurément à la Forestvilloise Léa Dufour, chez les filles cadettes. L’athlète a raflé rien de moins que trois premières places en autant d’épreuves, soit aux lancers du javelot, du marteau et du poids. Sa concitoyenne Abby Dufour s’est aussi distinguée chez les filles benjamines, avec une première place au lancer du disque et une seconde au lancer du poids.

Chez les cadets garçons, Eliot Tremblay a récolté le premier échelon au saut en hauteur. Il a complété son périple en Beauce avec des troisièmes places au saut en longueur et au 110 mètres haies.

Quant à Liam Simard, il a terminé premier au lancer du marteau, second au lancer du javelot et septième au triple saut.

Finalement, Scott Riverin est l’autre représentant du club local à grimper sur la plus haute marche du podium. Il l’a emporté au lancer du disque chez les juvéniles garçons. Il a aussi complété la compétition avec une seconde place au lancer du marteau et une quatrième au poids.

Autres performances

Voici les autres performances des jeunes (et moins jeunes) présents à cette compétition.

Cadettes filles

Maïka Lowe 2e lancer du javelot, 5e course 80 m haies, 7e course 200 m haies

Juvéniles filles

Camille Tremblay 4e 100 m haies, 6e lancer du javelot, 6e triple saut

Caroly Desrochers (Forestville) 2e lancer du marteau, 4e lancer du disque, 5e lancer du poids

Cadets garçons

Émile Tremblay 5e course 2 000 m, 7e saut en longueur, 8e course 800 m

Samuel Marquis (Forestville) 13e saut en longueur, 10e course 800 m, DNF course 2 000 m

Juvéniles garçons

Justin Simard 2e saut en hauteur, 3e course 400 m haies, 8e course 200 m

Victor Banville 3e saut en hauteur, 3e lancer du javelot, 4e course 110 m haies

Jacob Coulombe 5e triple saut, 8e course 100 m

Olivier St-Pierre6e course 400 m, 7e course 200 m, 12e course 100 m

Catégorie vétéran

Gaétan Simard 4e course 100 m

Catégorie ouverte

Mélina Morin5e lancer du marteau