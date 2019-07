Une agriculture nord-côtière « d’exception »

Le président général de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau et la présidente de la Fédération régionale de l’UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord Jacynthe Gagnon, ont eu droit aujourd’hui, à une visite guidée d’entreprises agricoles de la Côte-Nord, gracieuseté du président régional Yves Laurencelle.

Au terme de la journée à Colombier où les Serres de la localité font la fierté de la Haute-Côte-Nord, M. Groleau a constaté que les programmes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), ne conviennent pas aux situations des producteurs des régions.

« Les entreprises agricoles de la Côte-Nord vivent dans un environnement très différent des autres régions et font face à des enjeux particuliers. Les discussions que j’ai eues aujourd’hui avec les producteurs et productrices ont été très enrichissantes et l’UPA continuera de faire avancer les dossiers qui concernent cette grande région », a-t-il déclaré.

Au-delà du 50e parallèle

« Depuis quelques années déjà nous sommes à faire plusieurs représentations, au niveau provincial, pour faire reconnaître le nord du 50e parallèle comme étant un territoire agricole, afin que les producteurs et productrices de ce secteur puissent avoir droit à l’ensemble des programmes d’aide », a précisé Jacynthe Gagnon.

« Nous avons un grand potentiel de développement, mais il faut tenir compte des réalités de tous les secteurs. Il est de mise que les MRC de la Côte-Nord se dotent d’un plan de développement de la zone agricole, afin de stimuler et développer le secteur agricole », a mentionné Yves Laurencelle, confirmant que toutes les localités de la MRC de La Haute-Côte-Nord, ont adopté une résolution afin que la MRC se dote d’un Plan de développement de la zone agricole (PDZA).

La délégation a débuté sa tournée à Sacré-Coeur pour une visite privée d’Herbamiel pour ensuite s’arrêter à la Ferme Claude Perron de Sacré-Coeur, la Bleuetière Nord-Côtière de Longue-Rive et terminer à Colombier.