Une borne de recharge en fonction à Longue-Rive

Longue-Rive – Le Circuit électrique d’Hydro-Québec et la municipalité de Longue-Rive ont inauguré une nouvelle borne de recharge standard pour les véhicules électriques. Celle-ci est située au bureau d’information touristique, au 331, route 138, en bordure du majestueux Saint-Laurent.La borne a été financée par la municipalité de Longue-Rive qui offre également l’emplacement pour accueillir la borne. Une bornestandard permet généralement de recharger la batterie d’un véhicule électrique à 80 % en environ 2 heures.

On compte actuellement plus de 45 000 véhicules électriques immatriculés au Québec, et le Circuit électrique offre plus de 1 800 bornes, dont 180 de recharge rapide.

« Nous sommes très contents de nous joindre au grand réseau de bornes qu’est le Circuit électrique. C’est sans contredit un très grand avantage pour le développement touristique de la municipalité de Longue-Rive », a dit le maire Donald Perron.

Un réseau bien installé

« Nous saluons l’initiative de Longue-Rive à offrir une borne de recharge aux conducteurs de véhicules électriques. L’adhésion de ce nouveau partenaire est très importante pour le Circuit électrique, car elle permet d’étendre notre réseau et d’offrir une bonne répartition des bornes », a commenté Julie Dubé, Chef – Relations avec le milieu Côte-Nord.

Rappelons que le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. Il compte plus de 1 800 bornes de recharge publiques, dont 180 de recharge rapide, déployées dans 16 régions du Québec. Depuis son inauguration, quelque 325 partenaires privés et institutionnels se sont joints au Circuit électrique, et le réseau compte maintenant plus de 38 000 membres.

Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d’un service d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 exploité et géré par CAA-Québec ainsi que d’un service de repérage de bornes.