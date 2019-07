Une Ligue de balle active en Haute-Côte-Nord

Forestville – De retour pour une sixième année consécutive, la Ligue de balle Haute-Côte-Nord continue de battre son plein. En plus d’une saison régulière chargée où les équipes se rencontreront plus d’une centaine de fois, l’organisme se fait un devoir de tenir annuellement deux événements fort populaires auprès des joueurs et des amateurs de balle molle, soit le Tournoi mixte et le Tournoi de la Ligue.

Kim Bouchard

Collaboration spéciale

Un Tournoi mixte fort malgré la pluie

Le conseil d’administration de la Ligue de balle Haute-Côte-Nord a travaillé d’arrache-pied pour que les 28 et 29 juin dernier, 7 formations s’affrontent dans une ambiance conviviale et festive. L’habituel Tournoi mixte est un rendez-vous annuel pour les joueurs de balle molle de tous les niveaux. Tout au long de l’événement, débutants, intermédiaires et avancés se côtoient alors qu’ils composent des équipes constituées de 5 hommes et 5 femmes afin non seulement d’avoir un maximum de plaisir, mais aussi de remporter le titre de meilleure équipe. Mention spéciale à Mavrick Robillard-Jean qui est un fidèle participant de ce tournoi et qui a, cette année, remporté 3 fois le titre de joueur du match.

De plus, l’après-midi précédant les matchs éliminatoires est consacré, pour le plaisir du public, à une série de jeux d’habiletés où coureurs, lanceurs, frappeurs font étalage de leurs talents. Grâce à ces compétitions amicales, la Ligue de balle a pu ajouter un montant de 230 $ aux profits faits durant l’événement. Tout l’argent amassé sera réinvesti dans les activités régulières de l’organisme ainsi que dans l’achat d’équipement.

Prochain rendez-vous en août

Le Ligue donne rendez-vous aux équipes des quatre coins du Québec lors de son Tournoi annuel qui se déroulera les 2, 3, 4 août prochains. Les équipes pourront s’opposer dans les catégories féminines A et B ainsi que dans les catégories masculines de balle donnée et de balle rapide. « Nous vous promettons des bourses alléchantes, un service de bar et de cantine sur place, de l’animation et beaucoup de plaisir », mentionne Joany Hovington, administratrice de la Ligue.