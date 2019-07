Les élus de l’UPA à l’écoute des producteurs agricoles

Colombier – En tournée haute-nordcôtière jeudi dernier, les élus de l’Union des producteurs agricoles (UPA), ont constaté que la réalité des entreprises agricoles d’ici est bien différente de celle des grands centres. Un constat qui a fait dire au président général de l’UPA Marcel Groleau, « que les programmes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) offerts à tous les producteurs du Québec, « ne conviennent pas aux situations des régions ».

Le président général de l’UPA et la présidente de la Fédération régionale de la Capitale-Nationale-Côte-Nord Jacynthe Gagnon, ont eu droit à une visite guidée d’entreprises agricoles gracieuseté du président régional Yves Laurencelle.

Au terme de la journée à Colombier où les Serres de la localité font la fierté de la Haute-Côte-Nord, M. Groleau a constaté que les producteurs agricoles nord-côtiers ont un besoin criant de programmes spécifiques pour assurer leur pérennité, véritable enjeu de développement. « L’expérience agricole est encore jeune sur la Côte-Nord. Les producteurs ont besoin de programmes pour les aider à améliorer leurs sols, faire le drainage. Ça prend des programmes bonifiés pour nos régions périphériques ». Pour ce faire, le président Groleau entend attirer l’attention du MAPAQ en favorisant des interventions ciblées au bénéfice des régions. « Nous allons utiliser nos réseaux pour faire connaître la Côte-Nord », a-t-il promis.

Au-delà du 50e parallèle

« Depuis quelques années déjà nous sommes à faire plusieurs représentations, au niveau provincial, pour faire reconnaître le nord du 50e parallèle comme étant un territoire agricole, afin que les producteurs et productrices de ce secteur puissent avoir droit à l’ensemble des programmes d’aide », a précisé Jacynthe Gagnon.

« Nous avons un grand potentiel de développement, mais il faut tenir compte des réalités de tous les secteurs. Il est de mise que les MRC de la Côte-Nord se dotent d’un plan de développement de la zone agricole, afin de stimuler et développer le secteur agricole », a mentionné Yves Laurencelle, confirmant que toutes les localités de la MRC de La Haute-Côte-Nord, ont adopté une résolution afin que la MRC s’approprie un Plan de développement de la zone agricole (PDZA).

Madame Gagnon a rappelé qu’en raison des changements climatiques, la Côte-Nord est vouée à beaucoup de promesses. « Si vous voulez faire du développement, nous allons vous accompagner. La Côte-Nord est une région éloignée mais elle offre une agriculture d’exception ».

Dans le cadre de la politique bioalimentaire du gouvernement et son volet dédié aux territoires innovants, Marcel Groleau rappelle qu’une enveloppe de 60 M$ est disponible. « La Côte-Nord a des terres à offrir à meilleur marché, surtout que nous savons que plus de 50 % des jeunes qui fréquentent les écoles d’agriculture n’ont pas de parents agriculteurs ».

Échanges prometteurs

Jason Perron de la Ferme Claude Perron de Sacré-Cœur, est en processus pour le transfert de la ferme familiale en activité depuis 1880 et transmise de père en fils depuis 5 générations. Le producteur agricole âgé de 30 ans est satisfait de sa rencontre avec les élus de l’UPA. « Ça s’est très bien déroulé, nous avons eu de bons échanges structurants », a dit le producteur laitier qui possède un cheptel de 45 bêtes dont une vingtaine de vaches laitières et 97 hectares en culture dont 12 hectares de blé, 58 hectares en prairie et 27 hectares de bleuets. « J’ai mentionné aux gens de l’UPA que nous avons peu de soutien ici, nous sommes laissés à nous-mêmes. Monsieur Groleau nous a dit que les programmes étaient mal adaptés aux régions et qu’ils l’étaient davantage pour les grands centres. Il a dit qu’il faudrait les revoir ». Seulement à Sacré-Cœur et les environs, quatre fermes laitières sont en opération ainsi que 4 ou 5 en production de bovins de boucherie. L’UPA Côte-Nord représente 148 producteurs agricoles et 96 fermes.