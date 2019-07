Les producteurs forestiers privés ne sont pas oubliés

Forestville – Le Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées (PAMVFP) est reconduit jusqu’au 31 mars 2022. La confirmation est venue de la bouche même du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) Pierre Dufour, de passage à La Baie le 9 juillet dernier.

Cette enveloppe de 28,5 M$ par an, permettra d’offrir une aide financière et technique aux producteurs forestiers du Québec pour la réalisation des activités d’aménagement forestier durable dans les forêts privées.

Le programme bonifié s’échelonne sur trois exercices financiers et incitera, espère le ministre Dufour, la mise en place des conditions favorables à la mise en marché du bois des forêts privées.

305 000 $ pour la Côte-Nord

Administré par les agences régionales de mise en valeur des forêts privées du Québec, le Programme mettra à la disposition des producteurs privés de la Côte-Nord, une enveloppe de 305 900 $ pour 2019-2020.

Doté d’une grille de taux unique pour toutes les agences régionales de mise en valeur des forêts privées, le Programme « assure une meilleure prévisibilité en ce qui a trait à l’approvisionnement des usines de transformation du bois du Québec », est-il mentionné dans le communiqué émis parle MFFP le 9 juillet.

Afin de lutter contre la tordeuse du bourgeon de l’épinette dans les petites forêts privées, le MFFP accorde un budget total de plus de 1,2 M$ pour 2019-2020, afin de réaliser des travaux de pulvérisation aérienne sur des superficies de plus de 9 500 hectares touchées par l’épidémie.

Les forêts privées ont une superficie de près de 70 000 km2, ce qui représente 16% de la forêt productive québécoise. On compte plus de 134 000 propriétaires de boisés, et de ce nombre, environ 29 000 sont inscrits comme producteurs forestiers reconnus.