Une histoire de saumon qui finit bien

Les Escoumins – Soucieux de respecter sa mission dont le volet éducatif qui revêt une importance primordiale, l’Organisme des Bassins Versants de la Haute-Côte-Nord (OBVHVN) a accompagné de jeunes élèves pour la remise à l’eau de jeunes saumons.

Ce sont des élèves de 4e année de l’école Saint-Luc de Forestville (classe de Mme Karine et Mme Nadine) et de 5e année de l’école Marie-Immaculée des Escoumins (classe de Mme Marie-Josée) qui ont participé au programme éducatif Histoire de Saumon chapeauté par l’Organisme des Bassins Versants de la Haute-Côte-Nord (OBVHCN).

L’histoire a commencé en février dernier, « alors que les élèves concernés ont reçu des œufs de saumon qu’ils ont déposé dans un aquarium installé dans leur école », rapporte Catherine Émond, chargée de projet à l’OBVHCN. Ainsi, les jeunes ont pu assister à l’éclosion des œufs de saumon et suivre la croissance des larves vésiculées, devenues plus tard des alevins. « Nous avons donné deux présentations sur le saumon, ajoute Catherine Émond. Les sujets abordés ont été, entre autres, le cycle de vie, la lecture d’âge dans les écailles, la différence entre omble de fontaine et tacons …».

Les 19 et 20 juin dernier, au terme du programme, accompagnés par l’équipe de l’OBVHCN, les jeunes et leurs enseignantes, ont eu la chance de pouvoir déposer leurs alevins dans une rivière de leur municipalité, soit la rivière Escoumins et la rivière Sault-aux-Cochons.