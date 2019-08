Les Bergeronnes : les travaux de reconstruction de la 138 vont bon train

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports a proposé aux médias mardi une visite du chantier de la reconstruction de la route 138 à Bergeronnes, dans les secteurs de la côte Arsène-Gagnon et du lac Gobeil.

Les travaux sur le terrain de ce projet de reconstruction de la route dans le secteur ont débuté le 4 septembre 2018.

Ce projet consiste à reconfigurer la route 138 sur une distance de 5,6 km pour diminuer et uniformiser l’inclinaison de la pente de la côte Arsène-Gagnon, construire des voies auxiliaires pour les véhicules lents dans les deux directions et finalement construire des brise-vent pour diminuer les effets du vent sur la route le long du lac Gobeil.

Le tout est prévu dans un échéancier de trois ans. Il s’agit d’un projet dont les coûts s’élèvent entre 70 et 80 M $. L’entrepreneur général du projet est Consortium Grandmont et fils et Excavation Chicoutimi. De plus, plusieurs travailleurs de la région ont aussi été assignés à différents moments du projet.

Côté technique, les voies auxiliaires seront aménagées dans les deux directions. Vers l’est, elle sera de 2,55 km de longueur et dans la direction ouest, ce sera 2,89 km, incluant les biseaux d’ouverture des voies auxiliaires. Des accotements asphaltés assureront la continuité de la Route verte, réservée aux cyclistes.

Un projet de longue haleine

Rappelons qu’en 1997, le ministère des Transports a entrepris la réalisation d’un plan stratégique d’intervention sur la route 138 entre Tadoussac et Les Bergeronnes. Au cours des années, il y a eu plusieurs projets de reconstruction, de correction de courbes et autres reconstructions, qui ont été réalisées dans la zone comprise entre Tadoussac et le lac Gobeil pour tenter d’améliorer la sécurité dans ce secteur.

Plusieurs défis techniques ont fait en sorte que ce projet a mis plus de temps que prévu à voir le jour, notamment en raison de la très grande présence des sols argileux qui rendent la capacité portante des sols très faible à certains endroits.

C’est pourquoi ce projet nécessite une utilisation de techniques adaptées, telles que surcharge, contrepoids, drains verticaux et remblai léger. Pour toutes les informations de ce projet, il est possible de consulter la page web du Plan stratégique d’intervention entre Tadoussac et Les Bergeronnes de la route 138.

Les travaux

Durant les premiers mois de chantier, à la fin de l’année 2018, des travaux de déblai de ont eu lieu dans le secteur afin de débuter la production de matériaux granulaires, à partir de roc dynamité. Comme le bas de la côte Arsène-Gagnon est caractérisé par une très grande épaisseur de sols argileux, des drains verticaux ont été plantés pour accélérer le processus de tassement des sols, qui doivent être réalisés avant de construire la nouvelle route.

Ensuite, durant l’hiver 2019, il y a eu des travaux d’excavation d’argile et d’empierrement du ruisseau Gagnon afin d’assurer la stabilité dans le secteur. Durant cette période ont également commencé les travaux de déblais de l’argile, qui doit être manipulée lorsqu’elle est gelée. Au total, ce sont 500 000 mètres cubes d’argile qui seront excavés et transportés dans des sites à proximité des travaux.

Depuis le mois d’avril, des travaux de construction d’un pont sur le ruisseau Gagnon ont également débuté et se poursuivront durant la prochaine année afin de finaliser la structure. Présentement et jusqu’en novembre 2019, les travaux seront concentrés dans le secteur du lac Gobeil.

En conséquence, la circulation sera déviée sur un chemin de contournement dans la zone est des travaux vers la fin de l’été et ce, jusqu’à la fin des travaux en 2021. La construction de ce chemin est présentement en cours et il sera asphalté pour le confort des usagers de la route.