Ça joue au disc golf sur le terrain du club de Tadoussac

Baie-Comeau – Le disc golf est officiellement offert et praticable sur le terrain du club de Tadoussac.

Ce nouveau sport, en plein essor en Amérique du Nord, se veut une combinaison du frisbee et du golf et se joue avec des règlements similaires au sport traditionnel.

L’objectif est de se rendre à une cible, un panier formé de chaînes d’acier, avec le moins de coups possible. Plusieurs types de disques peuvent être utilisés pour les coups longs et les courbes pour atteindre la cible.

Les responsables du club de Tadoussac ont organisé une activité portes ouvertes, le 13 juillet, qui a permis à plusieurs personnes de découvrir le parcours et de s’initier à la discipline.

Association provinciale

L’Association Disc Golf de Québec a délégué pour l’occasion des membres de son bureau de direction, qui étaient sur place pour partager leurs connaissances et les techniques propres à la pratique de l’activité.

Cédrick Tanguay, vainqueur de nombreux tournois à l’échelle provinciale, s’est également déplacé pour démontrer son talent en plus de prodiguer de nombreux conseils.

Le design du parcours permet aux petits comme aux plus grands de jouer avec plaisir et de relever plusieurs défis. La location d’équipement et l’accès au site sont proposés à des coûts abordables pour les adeptes de la Haute-Côte-Nord et les visiteurs.

La journée portes ouvertes et le parcours ont été rendus possibles grâce au travail de nombreux bénévoles, au soutien de la MRC de La Haute-Côte-Nord ainsi qu’au volet Kino-Québec supervisé par Loisir et Sport Côte-Nord.