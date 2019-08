2 millions $ pour un salon haut de gamme pour l’observation des mammifères marins

Croisières AML a investi 2 millions $ sur un de ses navires, le AML Grand Fleuve, afin d’y ajouter un 4e pont destiné à l’accueil d’un lounge VIP. Le nouvel espace entièrement fenestré compte deux salons intérieurs, une terrasse extérieure et une passerelle d’observation, le tout réservé exclusivement à la clientèle du Lounge VIP St-Laurent. Cette clientèle d’élite bénéficie de plus d’un embarquement prioritaire sur le navire et d’un service haut-de-gamme, en plus de plusieurs petites attentions.

Cette croisière de luxe a un prix. Les billets se détaillent à 200 $ par personne et sont d’ores et déjà accessibles sur le site de croisieresaml.com.