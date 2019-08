Le Service de développement économique de la MRC recrute

Les Escoumins – Le Service de développement économique de la MRC de La Haute-Côte-Nord profite de l’expertise de deux nouveaux employés depuis la semaine dernière. Il s’agit de Tidiane Ndiaye et d’Abdoulaye Badiane, respectivement assitant en développement économique et chargé de projet.

D’une durée de douze semaines, le mandat de M. Ndiaye consistera à structurer un réseau d’accueil pour les nouveaux arrivants en Haute-Côte-Nord. Il sera appelé à travailler avec les municipalités de la Haute-Côte-Nord et différents organismes du territoire.

Titulaire d’une maîtrise en aménagement du territoire et d’une maîtrise en sciences géomatique, ce dernier possède une expérience professionnelle de quatre ans dans le développement local.

De son côté, monsieur Badiane se verra confier le mandat de poursuivre les travaux amorcés par Julie Blackburn pour l’implantation d’une nouvelle entreprise d’économie sociale en Haute-Côte-Nord. Cette entreprise valorisera le secteur bioalimentaire tout en créant des emplois dans la région.

À titre de chargé de projet, il se consacrera notamment à l’accès à l’emploi et à l’alimentation, à la faveur de ses aptitudes et connaissances dans la conception et l’élaboration de plan d’affaires, recherche de financement et l’encadrement des organisations communautaires.

M. Badiane est titulaire d’une maîtrise en développement régional et d’une maîtrise en études internationales. Il cumule plus de dix ans d’expérience dans le domaine du développement économique, plus spécifiquement en service-conseil, que ce soit pour des organismes à but non lucratif (OBNL) ou en entreprise privée.