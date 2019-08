Le sort du service de traverse Rimouski-Forestville interpelle les élus

Forestville – La saison 2019 du CNM Évolution qui relie Rimouski et Forestville est bel et bien terminée. Une 22e saison qui battait son plein, lancée quelques semaines plus tôt en raison des déboires de la traverse Matane-Côte-Nord. Cette fin abrupte inquiète les maires des deux localités, qui demandent à la Société des traversiers du Québec de prendre le service sous son giron.

En raison d’un bris à l’une de ses transmissions, le CNM Évolution a vu sa saison de traversées entre Rimouski et Forestville prendre fin le 1er août dernier, laissant des centaines de personnes à leur sort, contraintes de se dénicher une autre alternative afin de traverser le Saint-Laurent.

La mairesse de Forestville Micheline Anctil, confirme qu’elle a participé à une conférence téléphonique sur le sujet, en compagnie du maire et du directeur général de la Société de promotion économique (SOPER) de Rimouski, messieurs Marc Parent et Martin Beaulieu, ainsi que la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx.

« Pour nous, c’est-à-dire Marc Parent et moi-même, il est indéniable que la traverse Rimouski-Forestville doit faire partie de l’offre de service de la Société des traversiers du Québec afin de maintenir ce service à la population », répète-t-elle. Cette dernière croit que la STQ pourrait intégrer ce lien entre les deux rives aux services de traverses existants, même s’il s’agit d’une entreprise privée qui opère le CNM Évolution. « Pourquoi pas ? Le CNM Évolution a débuté quelques semaines plus tôt cette année à la demande du gouvernement », souligne-t-elle.

Propriété de l’homme d’affaires de Matane Hilaire Journault, le CNM Évolution emploie une vingtaine de personnes.