Un terrain de soccer digne des grands centres

Les Escoumins – Ça y est! Le nouveau terrain de soccer de l’Association de soccer des Escoumins est officiellement inauguré. L’événement s’est tenu le 6 juillet dernier en présence de la caravane Soccer Québec et représentants de l’Association régionale de soccer ainsi que les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cet ambitieux projet.

Précédée par la 4e édition du tournoi local des Titans Escoumins/Essipit qui a accueilli un nombre record de 19 équipes, l’inauguration du terrain de soccer fut l’occasion pour les membres de l’Association, de souligner la contribution de plusieurs partenaires et bénévoles de première heure qui ont permis de mener ce projet à terme.

La présidente de l’Association de soccer Escoumins Myriam Tremblay, a d’ailleurs reçu une plaque de l’Association de soccer Côte-Nord pour son implication assidue dans la promotion de ce sport et dans le déploiement que connaît aujourd’hui l’Association locale.

Terrain Desjardins

Le terrain Desjardins, en référence à la contribution majeure de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent, est une véritable réussite collective et n’a rien à envier aux infrastructures des grands centres.

Plusieurs partenaires ont contribué au montage financier de l’infrastructure nécessitant un investissement de 200 000 $: la municipalité des Escoumins, le conseil de la Première Nation des Innus Essipit, la MRC de La Haute-Côte-Nord via sa Politique de soutien aux projets structurants, la pharmacie Brunet Plus Myriam Tremblay, le député de René-Lévesque Martin Ouellet, les Entreprises Carl Brassard et les Chevaliers de Colomb Conseil 7205.

Fondée en 2014, l’Association de soccer Escoumins est en constante progression et jouit d’une participation exceptionnelle de 125 joueurs cette année, doublée de l’appui constant d’une quinzaine de bénévoles.