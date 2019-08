Microbrasserie Tadoussac primée aux World Beer Awards

Six bières de la Microbrasserie Tadoussac ont été récompensées aux renommés World Beer Awards, au Royaume-Uni.

C’est la Buse qui a récolté la plus prestigieuse distinction, déclarée la meilleure ambrée au Canada.

La Capitaine Olsen (blanche de blé), la Pale (Wh) Ale (Pale Ale) et la Toupie (IPA) ont cartonné tout autant, recevant chacune une médaille d’or au Canada.

Triplette, la triple belge, s’est vu décerner la médaille d’argent au Canada tandis que la Graben (Impérial Stout), a mérité une médaille de bronze au Canada. Cette distinction fait suite à une médaille d’argent au prix du public à Québec l’an dernier.

Le World Beer Awards est une compétition internationale annuelle qui sélectionne, récompense et promeut les meilleures bières dans tous les styles internationaux, et ce auprès du public et du marché à travers le globe. « Tout un honneur pour notre jeune Microbrasserie Tadoussac », s’est réjoui Martin Fournier, copropriétaire de l’entreprise qui a pignon sur la rue Bord de l’Eau à Tadoussac depuis trois ans seulement.