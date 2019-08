Un match des étoiles à ne pas manquer

Forestville – Afin de souligner en grand la fin de la saison de balle molle 2019, la Ligue de balle Haute-Côte-Nord tiendra, le vendredi 30 août prochain à 18 h, son 2e Match des étoiles au parc Charles-Lapointe.

Les administrateurs de la Ligue de balle s’affairent présentement à la planification de la seconde édition de leur Match des étoiles. Forts d’une première édition enlevante et plus qu’apprécié de la communauté de sportifs, les membres du conseil d’administration prévoient une soirée haute en couleur et en émotion. L’événement a pour but non seulement de clore la saison de balle molle de belle façon, mais aussi de rassembler la population et de faire découvrir le sport à un plus large éventail de spectateurs.

Compétition et divertissement

La soirée démarrera avec un discours de bienvenue et le traditionnel lancer protocolaire. Puis, suivra un match captivant pendant lequel les 2 meilleurs joueurs de chacune des 12 formations s’aligneront sur le terrain pour la dernière fois de la saison. Le match sera entrecoupé d’interludes plus divertissants les uns que les autres. En 2018, le comité organisateur a servi au public, entre autres, une mémorable course de mascottes, des jeux d’habiletés, des tirages et des feux d’artifices. Pour 2019, on nous promet un savant mélange des incontournables de la culture du baseball et de moment inusités et surprenants. Une fois la partie terminée, c’est Ti-Guy, accompagné de son groupe hommage à AC/DC, qui permettra aux spectateurs de prolonger leur soirée alors qu’il sera en charge de l’animation musicale.

L’ensemble de la population de la Haute-Côte-Nord est convié à prendre part à cette amusante soirée de baseball et à venir encourager les joueurs et joueuses qui s’affaireront à représenter fièrement leurs formations respectives.

Kim Bouchard

Collaboration spéciale