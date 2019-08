Hébergement prêt-à-camper à Portneuf-sur-Mer

Quatre yourtes en formule prêt-à-camper font désormais partie de l’offre de service du camping municipal de Portneuf-sur-Mer.

Inauguré ce soir, le projet estimé à 120 000 $, s’inscrit dans la démarche de développement touristique durable dans laquelle s’est engagé le conseil municipal il y a près de deux ans.

Érigées en hauteur avec une vue imprenable sur l’estuaire du St-Laurent et l’embouchure de la rivière Portneuf, les nouvelles installations promettent aux visiteurs un contact unique avec la nature marine et florale, et ce pour moins de 200 $ la nuit.