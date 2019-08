La Côte-Nord se signale au Cap-Breton

Forestville – La délégation nord-côtière est revenue avec trois médailles à l’issue des Championnats nationaux d’athlétisme de la Légion pour les jeunes tenus le week-end du 10 août à Sydney au Cap-Breton.

Camille Desjardins du Club d’athlétisme de Sept-Îles a rapporté une médaille d’or et une médaille d’argent U-16, respectivement au lancer du marteau et au lancer du disque. Son compatriote Jules Croteau a mis la main sur la médaille d’argent à la marche de 1500 mètres.

Haute-Côte-Nord

Trois athlètes de la Haute-Côte-Nord avaient réussi à se qualifier en vue de cette compétition d’envergure nationale.

Nicolas Tardif des Escoumins a obtenu une 5e place au lancer du javelot et un 5e rang au pentathlon (course 100 m haies, saut en longueur, lancer du poids, saut en hauteur et course 100 m) dans la catégorie U-16.

Léa Dufour de Forestville s’est classée au 5e rang au lancer du javelot et au lancer du marteau chez les U-16. Elle a terminé la compétition au 6e rang au lancer du poids.

Dans la catégorie U-18, Samuel Dufour O’Connor des Escoumins a déclaré forfait alors qu’il a subi une blessure pendant l’épreuve du décathlon (dix épreuves combinées).

Les athlètes de la Haute-Côte-Nord représentaient le Club d’athlétisme de Baie-Comeau en compagnie d’Éliot Tremblay, Justin et Liam Simard.