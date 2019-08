Le chef du Bloc québécois est confiant

« J’espère que la lutte sera juste assez chaude, que nos adversaires soient juste assez bons pour qu’on soient meilleurs ». C’est en ces termes que le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a commenté la campagne électorale fédérale dans la circonscription de la Côte-Nord.

Yves-François Blanchet a confié en entrevue au Journal, qu’il est confiant d’élire le double de députés bloquistes à Ottawa le 21 octobre prochain. « La donne a changé. Les Québécois ont connu le NPD au Québec, Justin Trudeau est une déception importante. Nous avions essayé largement les conservateurs au fédéral et Andrew Scheer, c’est la même chose que Harper. Il a des opinions personnelles, des valeurs anciennes qui vont à l’encontre de celles du Québec qui est un état moderne ».

Le chef du Bloc québécois se dit au fait des enjeux de la région et il maintient que le développement économique de la Côte-Nord doit passer par les énergies renouvelables et surtout la 2e et 3e transformation. « Il y aurait beaucoup plus d’emplois sur la Côte-Nord si son développement n’était pas juste tributaire de l’extraction des ressources naturelles ».

La députée sortante du Bloc québécois Marilène Gill, s’opposera à François Corriveau du Parti conservateur, Dave Savard du Parti libéral, Jacques Gélineau du Parti vert, et au candidat du Parti populaire du Canada, Jonathan Clavet.