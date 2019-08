Un appel au boycott de la traverse Baie-Sainte-Catherine-Tadoussac

Exaspéré par les délais d’attente à la traverse de Baie-Sainte-Catherine-Tadoussac, un citoyen de la Côte-Nord a lancé un appel au boycottage et suggère aux usagers d’emprunter plutôt la 172 et la 175 en passant par le Saguenay. La page Facebook « Boycottons Tadoussac et ses rafiots » a été lancée par Jean-Marie Chouinard.

« Le but de cette page est de sensibiliser les automobilistes qui se dirigent vers Québec principalement à contourner la traverse de Tadoussac en signe de protestation aux décisions gouvernementales de ne pas vouloir de pont sur le Fjord. Le boycott fait mal à l’économie locale de Tadoussac j’en conviens mais la Côte-Nord au grand complet souffre de ces décisions. Soyons nord-côtiers tenons-nous debout!! (…) Le pont doit se construire pour le développement durable des régions et l’amélioration de la 138 », écrit-il.

Une firme d’ingénierie chinoise, Sichuan Chuankang Wubang, démontre un intérêt à construire ce fameux pont qui fait l’objet de discussions depuis deux décennies.

La firme s’est inscrite au Registre des lobbyistes du Québec et a embauché un lobbyiste pour la représenter.