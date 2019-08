Microbrasserie Tadoussac brasse dans la cour des grands

Six bières de la Microbrasserie Tadoussac ont été récompensées aux renommés World Beer Awards, au Royaume-Uni. Des honneurs inouïs pour les cinq propriétaires de cette jeune entreprise, dont les produits étaient en compétition avec des bières de microbrasseries d’expérience telles que Pit Caribou, Boréale ou Trou du diable par exemple.

« Lorsque Martin (Fournier) m’a appelé pour m’annoncer ça, je n’y croyais pas, confie Shawn Thompson, copropriétaire et directeur de production de Microbrasserie Tadoussac. C’est phénoménal. J’étais ému, agréablement surpris. Nous avons proposé huit bières et remporté six prix. On s’y attendait pas ».

En seulement trois ans d’existence, Microbrasserie Tadoussac a élaboré une trentaine de bières. Dans la salle de dégustation, ce sont 18 lignes de bière qui sont offertes dont 16 sont brassées régulièrement. « Il y a deux lignes que nous laissons aux brasseurs pour l’expérimentation, ajoute M. Thompson. Des serveurs dans la salle en passant par Martin et moi, les bières sont dégustées par plusieurs personnes et nous accueillons les commentaires de la clientèle. Nous aimons peaufiner, voilà probablement l’une des raisons pour laquelle nous avons remporté autant de prix ».

La touche des brasseurs

Actuellement, le brasseur en chef de l’entreprise est Sylvain Langlois, « un brasseur vraiment exceptionnel », dira son supérieur. Au cours des deux dernières années, six brasseurs sont passés par la salle de brassage de la rue Bord de l’Eau. « Mais le responsable de bon nombre de nos recettes, c’est Arnaud Bierlaire, un Belge qui fut de passage chez nous au début », précise l’homme d’affaires.

À venir

En 2018, Microbrasserie Tadoussac a brassé 70 000 litres de bière à raison de 200 litres par brassée. Un travail laborieux pour l’équipe de brassage. À partir de cette semaine, un nouveau système sera en fonction. À raison de 1 000 litres par brassée, celui-ci sera cinq fois plus efficace. « Cela va me permettre de dormir pour travailler sur d’autres projets », lance à la blague Shawn Thompson.

Et parmi ces projets futurs, celui de la bière vieillie en baril de fût de chêne est dans les plans. « Nous avons expérimenté ça cet hiver. La Graben au bourbon vieillie dans le fût de chêne pendant quatre mois. Ce fût très concluant, le résultat est hallucinant. Mais nous devons trouver l’espace pour entreposer des barils de chêne pendant quatre, six ou douze mois. On travaille sur ça ».

Associations

Depuis le début de la belle saison, Microbrasserie Tadoussac a ouvert une nouvelle boutique (anciennement le Limaçon) au 117 rue de la Coupe de l’Islet. L’entreprise y expose des produits faits entièrement au Québec issus de la collaboration avec l’illustrateur de Québec Fardoche et la designer de la Gaspésie Frett design.

Les bijoux de l’artisan-joaillier Martin Fournier (copropriétaire de Microbrasserie Tadoussac) font partie des créations offertes de même que des produits dérivés.

En parallèle, l’entreprise supporte trois organismes de Tadoussac dans la poursuite de leur mission respective. Ainsi 0,10 $ par litre vendu de la Buse Red Ale sont remis à l’Obervatoire d’oiseaux de Tadoussac, tandis que la même portion des ventes de la Vin d’Orge revient à la Fabrique Ste-Croix pour la Petite Chapelle et idem en ce qui concerne la Pale (WH) Ale pour le Groupe de recherche sur les mammifères marins (GREMM).

Triplette s’est vu décerner la médaille d’argent au Canada tandis que la Graben (Impérial Stout), a mérité une médaille de bronze au Canada. Courtoisie