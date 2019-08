Forestville en bref

(S.K.) – Le dossier de réfection du quai de Forestville chemine. En fait, il est « très actif », précise la mairesse de Forestville Micheline Anctil, alors qu’Infrastructure Canada exige une confirmation d’intérêt de la part du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec.

Dans l’affirmative, ceci pourrait confirmer une aide financière du fédéral, allant jusqu’à 17 % des coûts du projets, soit une somme de 1 M$. « Les fonctionnaires fédéraux ont demandé une assurance du gouvernement du Québec à l’effet que la réalisation des travaux au quai de Forestville, est une priorité dans le déploiement de la Stratégie maritime », précise l’élue.

Ce projet majeur estimé à 6 M$, devra également mener à un règlement d’emprunt de près de 2 M$, soit 33 % des coûts.

Rampe de mise à l’eau

Le conseil municipal a mandaté la firme EMS ingénierie pour une somme de 17 750 $ afin qu’elle procède à divers travaux de plans et devis, dont celui de la rampe de mise à l’eau.

Parmi les mandats confiés à EMS ingénierie, celui de proposer une solution qui vise à la reconstruction de la rampe actuelle, et ce au même endroit est sur la table. « Nous avions examiné d’autres options mais il s’avère que ce n’était pas concluant. Alors puisque des cueilleurs professionnels ont besoin de cette installation pour travailler et que la rampe actuelle nous a quand même bien servis pendant plus de 30 ans, nous avons résolu de reconstruire au même endroit », a précisé la mairesse.

Déclaration d’insalubrité

D’ici le 30 septembre prochain, le propriétaire d’une résidence située dans le parc Vincent, devra procéder au nettoyage de sa propriété, à défaut de quoi il sera mis en demeure par la Ville de Forestville. Une déclaration d’insalubrité a fait l’objet d’une résolution lors de la séance du conseil municipal du mois d’août. La nuisance au voisinage en raison notamment des odeurs, a incité les élus à procéder dans ce dossier.

Bilan de la SOPFIM

La présence de la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies (SOPFIM) à l’aéroport de Forestville s’est échelonnée sur cinq semaines en 2019, comparativement à sept l’an dernier. Le profit net du stationnement des avions de l’organisation se chiffre à 22 629,72 $ cette année alors qu’il était de 30 102,62 $ en 2018. JPAvitaillement a effectué 143 mises à bord cette année en comparaison avec 132 l’an passé. En résumé, les revenus liés à la SOPFIM sont de 80 333,33 $ en 2019 tandis que les dépenses s’élèvent à 57 703,61 $.

SPCA

Ce sont cinq visites qui ont été faites par la SPCA Côte-Nord depuis le début de leurs activités sur le territoire de Forestville. Neuf chats et un chien ont été récupérés parce que les propriétaires désiraient s’en départir. À ce jour, aucun chat en liberté n’a été capturé. Les responsables ont fait mention de deux cages qui ont été dérobées dans la 9e Avenue.

Appel à la population

La conseillère Nadine Gagné, responsable de l’hygiène du milieu, a réitéré un appel à la collaboration des citoyens afin que ceux-ci dénoncent les responsables des déchets déposés notamment sur la route Maritime au lieu de se rendre au dépôt de la Ville ou encore au site d’enfouissement de Portneuf-sur-Mer.

« C’est un problème qui engendre des coûts importants pour ramasser ces déchets. La population doit être sensibilisée. Nous demandons aux gens de dénoncer afin que les contrevenants soient identifiés et soumis à des pénalités en conséquence », a dit Mme Gagné.