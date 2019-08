Le Club de golf Tadoussacdiversifie son offre

(S.K.) – Les partenaires financiers impliqués dans le projet de mise à niveau des installations du Club de golf Tadoussac se sont rendus sur place le 8 août, afin de constater de visu les améliorations. Ainsi, la toiture et le coin casse-croûte ont été revampés, un terrain de « putting » a vu le jour et le jeu de Disc Golf a récemment été installé. La MRC de La Haute-Côte-Nord a contribué via le Fonds de développement des territoires pour une somme de 50 000 $ tandis que la Corporation B.E.S.T. Golf de Tadoussac a injecté 12 000 $. Ce projet a été piloté par Hélène Simard, administratrice de la Corporation, de concert avec tous les représentants des organisations impliquées. Sur la photo, Robert Tremblay président de la Corporation en compagnie des maires de Colombier, Tadoussac, Forestville, Les Escoumins et Sacré-Cœur.