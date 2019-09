Portes ouvertes sur les Serres de Colombier

Sur le thème : l’environnement, c’est dans notre culture!, c’est ce dimanche 8 septembre que se tiendra la Journée Portes ouvertes de l’Union des producteurs agricoles. Cette année, les Serres de Colombier font partie des quatre fermes hôtes désignées dans la région de la Capitale-Nationale-Côte-Nord, dont la Ferme du Gouffre à Baie-St-Paul, Alpagas Portneuf de Pont-Rouge et Germe Gillo dans Portneuf.

Les Serres de Colombier sont issues d’un projet agricole chapeauté par le comité de développement économique et touristique de la municipalité (CDETC). De 10 h à 16 h ce dimanche, les visiteurs pourront constater la diversité des produits maraîchers cultivés dans les serres et les champs. Plusieurs activités seront offertes parmi les quatre fermes hôtes, dont différentes dégustations de produits locaux et régionaux, tirages, kiosques d’information, balades en tracteurs, jeux et divertissements pour les enfants et activités et animation pour la découverte des productions. L’activité est gratuite et a lieu beau temps, mauvais temps. Des chapiteaux ou des tentes sont prévus sur tous les sites.