Route 385: la sensibilisation porte fruit

Selon la Société de l’assurance automobile du Québec et la Sûreté du Québec, le nombre de signalements et d’événements enregistrés sur la route 385 a diminué depuis quelques années, et ce grâce aux activités de sensibilisation mises en pratique depuis deux ans.

Ce sont plus de 300 conducteurs qui ont été interpellés le 30 août, lors d’un barrage routier qui a permis aux représentants des partenaires et organisations qui composent le comité, de rappeler certaines obligations et bonnes pratiques. Des feuillets d’information portant entre autres sur le respect des limites de vitesse, la courtoisie au volant et la disposition des déchets aux endroits prévus à cette fin ont été distribués.

Composé de pentes abruptes, courbes sinueuses et accentuées, le tronçon de 82 kilomètres qui relie Forestville à Labrieville, mène notamment aux centrales Bersimis-1, Bersimis-2, aux installations de l’entreprise Boisaco ainsi qu’à plusieurs résidences, chalets et lieux d’activités de villégiature.

Le Comité a profité de cette période stratégique alors qu’un accroissement de l’achalandage relié aux activités de chasse et de villégiature est notée, pour lancer un message clair sur les enjeux de sécurité routière. « En interpellant directement les usagers de la route, le Comité espère lancer un message fort et les sensibiliser sur les grands enjeux de sécurité routière », précise la présidente du Comité et mairesse de Forestville, Micheline Anctil.

Le Comité de sécurité de la route 385 a été créé en 2010 à la suite des recommandations du coroner en raison d’un accident qui a coûté la vie à un employé d’Hydro-Québec. Le Comité a pour objectif d’étudier la problématique de la sécurité des usagers dans une approche stratégique afin d’y apporter des solutions.