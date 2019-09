Participation record au Gymkhana de Sacré-Cœur

La poussière est retombée au Ranch Le Soleil Le Vent, après le succès de la 6e édition du Gymkhana tenue du 23 au 25 août. Ce sont 115 compétiteurs et compétitrices qui se sont inscrits comparativement à 85 l’an dernier.

Les compétitions locales ont donné lieu à de l’action à revendre, devant les 300 personnes présentes pour la course de barils, moto contre cheval, triathlon homme-cheval-moto, slalom homme contre cheval et les courses de barils moto contre moto.

Les hôtes de l’événement, Nadine et Marco Deschênes, propriétaires du Ranch Le Soleil Le Vent, sont très satisfaits de la réponse des compétiteurs et spectacteurs qui furent au rendez-vous. Le spectacle du vendredi mettant en vedette Vincent C, a attiré environ 170 personnes. Voici les compétiteurs de la Haute-Côte-Nord qui se sont illustrés.

Les gagnants du samedi

Émilie Michaud des Bergeronnes et sa monture Spot a moon lark, a décroché la première place au Grand prix 4 D. Son compatriote Jérôme Michaud et Alexandre Perron sur Tonnerre suprême ont mérité une troisième place à l’échange de cavalier.

Léanne Deschênes de Sacré-Cœur a obtenu une 4e place sur RPC Ractus Wrangler à l’Aller-Retour 2D et une 18e place sur Magic Blue. Bianka Deschênes de Sacré-Cœur s’est classée au 7e rang sur Zelda au cours de la même compétition.

Compétitions du dimanche

Jérôme Michaud a été le meilleur à l’épreuve 2D-sauvetage avec son coéquipier Alexandre Perron tandis que Léanne Deschênes a remporté la 2e place au 2Ddans le tour du ring ainsi qu’une 5e position dans le slalom jeunes et dans le 2D Aller-Retour. Sa sœur Bianka a quant à elle obtenu la 4e place dans le 2D Aller-retour.

Nadine Deschênes a mérité une 4e place au 3D barils femmes.

Source: Jessica Brisson