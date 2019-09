Villa Forestville veut construire un édifice à logements pour les aînés

Un édifice de douze logements pourrait voir le jour sur la 1re Avenue à Forestville. En effet, Villa Forestville a entamé des démarches avec la Cité des Bâtisseurs et prévoit déposer dès cet automne, une demande de réservation à la Société d’Habitation du Québec (SHQ).

Le conseil d’administration de l’organisme présidé par la mairesse Micheline Anctil, répond aux nombreuses demandes reçues de citoyens, et estime que le milieu doit rehausser son offre dans ce domaine pour compléter la disponibilité actuelle.

Les coûts d’une telle construction sont estimés à près de 2 M$ et seraient assumés par la Société d’Habitation du Québec. Le programme Accès-Logis exige une contribution financière du milieu de 15 % pouvant se traduire entre autres, en valeur de biens.

« La rétention de nos aînés, voire même de l’attractivité de nouveaux résidents, passe par des services de proximité, accessibles et de qualité. Et à ce chapitre, le choix de logements est prioritaire », a dit Mme Anctil dans le communiqué émis à cet effet.

Aînés à faible et moyen revenus priorisés

Les douze unités de logements de grandeur 3 pièces et demie et 4 pièces et demie destinés aux aînés à revenus faible et moyen, seront érigées sur le terrain que la ville a racheté du Groupe Asselin, Labelle et Bouchard en mars 2019.

On se souviendra que les promoteurs avaient pour ambition la construction d’une centaine d’unités de logements mais un litige les opposant à Hydro-Québec concernant la construction d’une ligne de transport sur ledit terrain est venu freiner les projets de l’entreprise. Un quiproquo concernant les services fournis par la Ville en vue de ce développement était également apparu en cours de route.

Cet emplacement revêt une importance pour le conseil d’administration de Villa Forestville, puisque la 1re Avenue est à proximité des services courants quotidiens et d’un environnement naturel permettant l’aménagement extérieur de parc ou autres.