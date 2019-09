L’Invitation locale de cross-country est de retour

Couronnée d’un succès éclatant l’an dernier, l’Invitation locale de cross-country de la Commission scolaire de l’Estuaire reviendra avec une deuxième édition présentée le 27 septembre.

L’événement d’envergure, visant la promotion des saines habitudes de vie auprès de la clientèle scolaire, avait regroupé quelque 1 450 élèves de première année du primaire à l’éducation des adultes en 2018.

Les organisateurs reprennent la même formule gagnante, mais apportent une petite nouveauté sur le plan de la logistique afin d’éviter de déplacer les étudiants sur de trop grandes distances et favoriser la participation d’un maximum de coureurs de tous âges.

Les élèves représentant les écoles de Sacré-Cœur/ Tadoussac à Port-Cartier se retrouveront sur des tracés d’Essipit où l’événement coïncidera avec la traditionnelle Course du mocassin.

Présidence d’honneur

Pendant ce temps, le boisé du cégep de Baie-Comeau accueillera les nombreux participants inscrits dans les écoles situées sur le territoire compris entre les municipalités de Ragueneau et Baie-Trinité.

Désireux de démontrer aux élèves-athlètes de la région qu’il est possible de trouver l’équilibre entre les études et le sport tout en atteignant ses rêves sportifs et professionnels, les dirigeants ont confié la présidence d’honneur à deux jeunes femmes inspirantes de Baie-Comeau.

Reconnues pour leurs nombreuses prouesses sur la scène du patinage artistique, les jumelles Kim et Emy Decelles incarnent très bien les valeurs véhiculées par l’événement et représentent de beaux modèles à suivre.

Les deux frangines, qui succèdent ainsi aux sœurs Isabelle et Marie-Ève Turcotte, seront évidemment sur place, le 27 septembre, afin d’encourager et appuyer les centaines de coureurs et coureuses attendus.

Plan d’engagement

En réunissant les élèves du territoire pour les inciter à bouger, se dépasser, se valoriser et créer de nouveaux liens d’amitié, l’Invitation locale de cross-country s’inscrit bien dans la troisième orientation du Plan d’engagement vers la réussite de la CSE, qui consiste à offrir un environnement bienveillant, sain et sécuritaire.

Dans un souci du développement du sentiment d’appartenance et de l’esprit sportif, les organisateurs remettront, encore cette année, une bannière à l’école primaire et à l’école secondaire qui se seront le plus démarquées à ce chapitre et ce, dans chacun des deux pôles de compétition.

Des médailles seront également décernées aux trois premiers coureurs de chacune des catégories autres que le préscolaire.

Principaux acteurs dans la mise sur pied d’un tel rendez-vous, Michel Dufour (directeur adjoint à l’ESSB) de même que les enseignants Guillaume Duchesne-Lessard, François Garneau et Éric Poirier lancent un appel aux bénévoles intéressés à s’impliquer. Ils peuvent les contacter via la plate-forme Messenger de Facebook.