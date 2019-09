Une référence au sein du Club des plus belles baies du monde

Tadoussac fait partie du très sélect Club des plus belles baies du monde depuis déjà 20 ans. La porte d’entrée de la Côte-Nord possède une expertise touristique indéniable que le Club de la baie de Tadoussac partage volontiers avec ses pairs. À la fin août, le club local a reçu la visite du président et du trésorier de l’organisation internationale, Michel Bujold et Guy Rousset.

En compagnie d’autres membres du club local et acteurs importants de la municipalité, le président du Club de la baie de Tadoussac Bruno Therrien, avait préparé tout un programme pour ses invités: visite du Centre d’interprétation des mammifères marins, du Poste de traite Chauvin et de la Petite chapelle, en passant par des ateliers de travail portant notamment sur l’érosion des berges et les projets de recherche sur les espèces menacées. Le président Bujold a d’ailleurs fait valoir que toutes les préoccupations des membres seraient à l’ordre du jour du prochain congrès qui aura lieu à Toyama au Japon.

Un rôle important

« Au cours des 20 dernières années, la baie de Tadoussac s’est démarquée en matière de développement durable et en ce qui concerne la protection et la conservation de la vie marine », a rappelé Michel Bujold.

Fondé au départ pour soutenir et promouvoir la baie de Tadoussac dans un esprit de développement durable, le Club local est une référence dans plusieurs domaines au sein de cette association qui regroupe 43 baies réparties dans 26 pays.

En septembre 2018, s’est tenu le 14e Congrès annuel dans l’archipel des îles Penghu à Taiwan. La délégation de Tadoussac était composée de Bruno Therrien et Guy Rousset, membre honoraire du Club de Tadoussac et le maire Charles Breton. « Le congrès nous a permis de partager nos expériences, nos diverses problématiques ainsi que nos solutions en tant que destinations touristiques. Cette adhésion est utile pour Tadoussac », rapporte l’élu.