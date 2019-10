Les éléments se mêlent du Défi Katapakan

Deux obstacles de taille étaient de la partie pour compliquer davantage le parcours des 200 participants du Défi Katapakan tenu à Essipit le 14 septembre. En effet, le froid et le vent n’ont pas empêché les quelque 50 spectateurs de se rendre sur place pour encourager les concurrents répartis dans le parcours des minis, 2 km et 5 km (compétitif-corporatif et participant).

L’imagination et le travail de préparation du comité organisateur font la renommée du Défi Katapakan, qui pour la 5e édition, a redoublé d’efforts afin d’offrir de nouveaux obstacles ainsi que des portions de sentiers inexplorées jusqu’à maintenant.

Les participants du 5 km compétitif se sont disputés une bourse pouvant aller jusqu’à 1 000 $.

Le podium a été dominé par un duo français, soit le grand gagnant dans la catégorie homme 5 km compétitif, Nicolas Thomas et Charles-Édouard Girard au troisième rang. Eddy Boulianne de Baie-Comeau a obtenu la 2e place.

Chez les dames, c’est la Baie-Comoise Michèle Tremblay-Boulianne qui s’est démarquée, suivie de Josianne Morin des Escoumins et Charlie Bernatchez de Baie-Comeau.