En collaboration avec Formation Personnalités et Relations Humaines, Pierre Lavoie donnera une conférence à Baie-Comeau

L’athlète et conférencier Pierre Lavoie sera de passage à Baie-Comeau, le 10 octobre, dans le cadre d’une conférence portant sur l’importance d’offrir à chaque enfant un milieu lui permettant de se sentir valorisé dans sa différence et son unicité.

La prochaine activité a été rendue possible grâce à une association entre le personnage bien connu au Québec et la Formation Personnalités et Relations Humaines (PRH), une école de formation et de recherche en développement de la personne.

Établie dans une trentaine de pays, Formation PRH s’investit activement dans la promotion d’une approche éducative positive visant le déploiement du potentiel de chaque personne selon son caractère unique.

Réunis en conférence de presse, jeudi dernier, les responsables ont dressé les grandes lignes du futur rendez-vous, qui fait partie d’une série de huit conférences offertes dans la province cet automne.

Thème

« Les mêmes chances pour tous de se développer : valoriser l’unicité de chaque enfant » se veut le thème en vedette qui sera expliqué et élaboré en détails lors de la rencontre présentée à l’amphithéâtre Jean-L’Heureux du cégep, le 10 octobre, entre 18 h 30 et 20 h 30.

Un des conférenciers professionnels les plus demandés au Québec, Pierre Lavoie est reconnu pour sa brillante carrière sportive qui lui a permis de réaliser plusieurs triathlons. Il a officiellement pris sa retraite de la compétition en 2013.

Fait Chevalier de l’Ordre national du Québec et Membre de l’Ordre du Canada, il est le cofondateur du Grand Défi Pierre-Lavoie considéré comme le plus important happening santé organisé dans la province.

Rejoint à Thunder Bay en Ontario, par le biais d’une vidéo-conférence, M. Lavoie s’est dit enchanté par cette nouvelle collaboration, qui rejoint ses valeurs profondes qu’il tente d’inculquer au grand public ainsi qu’au système de l’éducation depuis les 11 dernières années.

Les billets pour la conférence sont actuellement en vente à l’adresse www.formationprh.ca. Il est aussi possible de rejoindre Joanne Daneau au 418 378-4065 ou encore Elliette Deroy au 418 296-2044.