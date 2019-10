Erika Soucy présidera la 10e édition du Sentier de Noël

Erika Soucy a accepté avec joie la présidence d’honneur de la 10e édition du Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer. L’auteure, comédienne et scénariste, n’a jamais caché son attachement profond envers son patelin et les gens qui y habitent.

Présenté les 6 et 7 décembre, l’événement mettra en scène dix saynettes en pleine nature, soulignant ainsi le talent des artistes locaux et l’apport de plus de 200 bénévoles.

Ce 10e anniversaire est l’occasion toute rêvée pour les fidèles du Sentier, de revoir les personnages les plus aimés des dernières éditions et de découvrir de nouvelles légendes.

Le père Noël a confirmé sa présence au traditionnel Marché de Noël pour procéder à la distribution de cadeaux pour tous les petits enfants sages et moins sages. Les billets seront disponibles au coût de 10 $ pour adultes et de 5 $ pour enfants de 5 à 12 ans.