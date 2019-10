Saint-Siméon vote une résolution en appui au pont sur la rivière Saguenay

Lors de la séance du conseil du 7 octobre, la municipalité de Saint-Siméon a voté une résolution d’appui envers le projet d’un pont sur la rivière Saguenay.

« Ce pont, qui relirait Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac, permettrait un désenclavement de la Côte-Nord. Cela pourrait aussi stimuler davantage les entreprises de la municipalité. C’est un enjeu important pour tout le monde. Contrairement à ce que l’on pense, c’est aussi un enjeu environnemental. On présente notre support ici à la municipalité sur la question », a soutenu le maire de Saint-Siméon, Sylvain Tremblay.

La résolution a été adoptée à l’unanimité.

« Quand le projet a été évalué au gouvernement provincial, on s’est fié à une expertise qui datait des années 1960, avec le pire scénario d’emplacement. Avec la technologie norvégienne et en plaçant le pont à un endroit autre du corridor maritime actuel, on peut mettre les piliers sur le roc directement. Cela nous éviterait 40 000 traversées par année, qui ont des effets sur les populations de bélugas du secteur » a réitéré le maire.

« On doit prendre des décisions pour investir en prévision des 125 prochaines années », a-t-il conclu.