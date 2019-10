Près de 2 000 élèves à l’Invitation locale de cross-country

Présentée exceptionnellement sur deux volets, la deuxième édition de l’Invitation locale de cross-country a une fois de plus connu un succès grandiose en 2019. Cette journée mémorable à laquelle ont participé près de 2 000 élèves de la Commission scolaire de l’Estuaire, le 27 septembre dernier, s’est tenue simultanément à Baie-Comeau et Essipit le 27 septembre.

À l’instar de l’an dernier, c’est dans une véritable ambiance de fête et sous un soleil radieux que l’ensemble des écoles de la Commission scolaire de l’Estuaire se sont réunies, arborant les couleurs de leurs établissements et encourageant leurs pairs lors des différentes courses au programme.

Afin de faciliter la participation des élèves de l’ensemble du territoire, les organisateurs avaient modifié la formule, cette année, en invitant les écoles de Sacré-Cœur/Tadoussac à Colombier à se rendre à Essipit où un comité local avait adapté la traditionnelle Course du Mocassin pour les besoins de l’événement présenté par la Commission scolaire de l’Estuaire.

Selon la directrice de l’école Marie-Immaculée des Escoumins, Claudine Boulianne, qui a collaboré avec Lily Vachon, Stéphane Chamberland et Sarah Côté du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit pour la mise sur pied de l’événement, le défi a été relevé haut la main. « Le site était bien organisé, nous avons eu d’excellents commentaires sur les sentiers et tout s’est vraiment bien déroulé », indique Mme Boulianne, avant de préciser que l’ensemble des participants du primaire de la Haute-Côte-Nord arboraient un autocollant illustrant la terre et le slogan « courir et marcher pour la planète » afin de faire un clin d’œil à la journée de sensibilisation aux enjeux climatiques qui avait lieu le même jour.

Au total, ce sont 1 955 élèves du préscolaire à la cinquième secondaire qui ont participé à l’une des courses de la journée, soit 1 320 à Baie-Comeau et 635 du côté d’Essipit.

Bannières de l’esprit sportif

En plus des médailles aux couleurs de la commission scolaire remises aux trois coureurs les plus rapides de chacune des catégories et des rubans soulignant la première course des élèves du préscolaire, une bannière récompensant l’esprit sportif d’une école primaire et d’une école secondaire a été remise. En Haute-Côte-Nord, la difficulté à départager a poussé les organisateurs, de concert avec les directions d’école, à procéder par tirage au sort pour décerner les bannières, qui sont finalement allées à l’école Marie-Immaculée des Escoumins et à la polyvalente des Rivières de Forestville. Les résultats sont disponibles sur la page Facebook de l’école Marie-Immaculée des Escoumins.