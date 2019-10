Association canadienne du commerce des valeurs mobilières – Bernard Filiatrault en lice pour un prix national

Un bel honneur rejaillit sur Bernard Filiatrault, conseiller en placement de la Financière Banque Nationale à Baie-Comeau. Il est l’un des 37 finalistes au Prix du leader de moins de 40 ans de l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM).

Âgé de 36 ans, le professionnel originaire de Forestville, se retrouve dans la liste de candidats provenant d’un peu partout au pays.

Il fait partie des six jeunes conseillers de la Financière Banque Nationale dont la candidature a été soumise par la haute direction de la firme. À l’est de Montréal, il est le seul du groupe.

« Juste d’être en lice pour ce prix-là, c’est un honneur. Pour moi, c’est un peu ma petite coupe Stanley », confie M. Filiatrault.

Selon la description qu’en fait l’ACCVM, le Prix du leader de moins de 40 ans veut saluer et rendre hommage « à la nouvelle génération de jeunes professionnels hautement motivés et très talentueux dont le dynamisme, le dévouement, les qualités et les réalisations personnelles et professionnelles ont rehaussé l’image du secteur des valeurs mobilières et des services financiers ».

Le lauréat 2019 sera dévoilé le 24 octobre, à Toronto, en marge du souper gala et de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée pour le secteur des valeurs mobilières.

Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, spécialisé en finances de marché, aux Hautes études commerciales (HEC) à Montréal, Bernard Filiatrault travaille pour la Financière Banque Nationale à Baie-Comeau depuis 2008.

Faire carrière en région a toujours fait partie du plan de match du Forestvillois d’origine. « Je savais que je voulais revenir en région après mes études, avoir une belle carrière et rayonner », indique-t-il.Parlant de rayonnement, le finaliste indique qu’au bureau de Baie-Comeau de la Financière Banque Nationale, pas moins de 60 % de la clientèle est aujourd’hui établie dans une autre région.